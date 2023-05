Geparktes Auto in Lohr angefahren und geflüchtet

Offensichtlich ist ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen den geparkten Pkw gestoßen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Hinweise zu seinen Personalien. Diesbezüglich wird wegen Unfallflucht gegen Unbekannt ermittelt.

Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise unter Tel. 09352/87410 pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Einbruch in Arnsteiner Vereinsheim

Arnstein, Neubessingen, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Dienstag auf Mitt-woch verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Vereinsheim in der Kirchhofstraße. Dabei entwendeten die Täter insgesamt 200,- Euro Bargeld. Der durch den Einbruch am Gebäude verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

Diebstahl eines Weidezaungeräts in Karlstadt

Karlstadt, Gambach, Lkr. Main-Spessart: Zwischen Dienstag- und Mittwochnach-mittag wurde von einer Weide zwischen Gambach und Wernfeld, oberhalb der B26, das dortige Weidezaungerät entwendet. Die Täter nahmen das Gerät an sich, obwohl das Gehäuse unter Strom stand und es fest im Boden verankert war. Der Entwendungsschaden wird mit ca. 2000,- Euro beziffert.

Zeugen die in den genannten Zeiträumen im Bereich der Tatorte verdächtige Be-obachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Geparkten Toyota in Triefenstein angefahren - Flüchtige Unfallverursacherin ermittelt

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART Am 16.05.2023, gegen 15:00 Uhr, wurde ein am Mainkai geparkter Toyota durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Dessen Verursacherin entfernte sich, ohne den gesetzlich festgelegten Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen wahrgenommen. So konnte die 61-jährige Halterin des flüchtigen Fiat im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen mit ihrem Fahrzeug angetroffen und als Unfallverursacherin ausgemacht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 300 Euro, beide Pkw wurden an den Außenspiegeln beschädigt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun gegen die Unfallverursacherin wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Betrunkener Autofahrer in Marktheidenfeld gestoppt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART Am Abend des 17.05.2023 fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld die auffällige Fahrweise eines männlichen Fahrzeugführers auf, der mit seinem Volkswagen den Nordring in Fahrtrichtung Karbacher Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 42-jährigen wurden deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Bei dem Autofahrer, welcher noch vor Ort seinen Führerschein abgeben musste, wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schlägerei zwischen zwei Männern in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART Am 17.05.2023, gegen 13:15 Uhr, kam es in 97828 Marktheidenfeld in der Luitpoldstraße, gegenüber des Busbahnhofes, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Einer der Beteiligten wurde infolgedessen leicht verletzt und erlitt einen Cut oberhalb des linken Auges. Wer konnte den Vorfall beobachten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter 09391 9841-0 entgegen.

Bei Ladendiebstahl in Marktheidenfeld ertappt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART In einem Verbrauchermarkt konnten eine 15-Jährige und eine 14-Jährige am 17.05.2023, gegen 14:35 Uhr, von einem Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie diese mehrere Artikel (u.a. Süßigkeiten und Getränke) im Gesamtwert von knapp 19€ entwendeten. Die beiden Mädchen wurden im Anschluss von der Polizei an ihre Eltern übergeben und es erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

