Geparkter Skoda in Würzburg mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Die Schadenhöhe wird mit 500 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rentnerin in der Innenstadt bestohlen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr wurde eine 94-Jährige während ihres Einkaufbesuchs eines Supermarktes in der Domstraße beklaut. Die Rentnerin hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt. Der Beuteschaden liegt bei rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwochvormittag wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer in der Veitshöchheimer Straße durch Beamte der PI Würzburg-Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen und dabei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Außerdem gab er zu, dass er am frühen Morgen Drogen konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg