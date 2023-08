Gemünden: Unbekannter entsorgt Tier-Innereien auf Wiese - Zeugen gesucht

Die Abfälle könnten aus einer Schlachtung gestammt haben.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auffahrunfall

Burgsinn. Am Dienstag gegen09.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn kommend in Fahrtrichtung Burgsinn. Da die Fahrbahn der Staatsstraße 2304 aktuell aufgefräst ist, musste der 19-Jährige abbremsen. Ein nachfolgender, 52-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro

Meldungen der Polizei Gemünden

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lohr. Ein 51-jähriger Mann beschäftigte am gestrigen Tag die Polizeiinspektion Lohr und die benachbarte Polizei in Marktheidenfeld. Nachdem zunächst durch die Suchtberatungsstelle in Lohr mitgeteilt wurde, dass dort ein Mann mit gesteigerter Grundaggressivität aufgelaufen war und sich das Ganze zu einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte, verdichteten sich die Hinweise, dass er im Anschluss die Beratungsstelle unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto verließ. Außerdem war bekannt, dass der Mann sich in einer Ausnahmesituation befand. Schnell war ermittelt mit welchem Fahrzeug der Mann unterwegs sein müsste. Daher wurden neben der Halteranschrift auch weitere Anlaufadressen durch die Polizeistreifen der Polizei in Marktheidenfeld und der Lohrer Polizei überprüft. Nachdem er nicht angetroffen werden konnte, gelang es, den Mann über sein Mobiltelefon zu erreichen. So konnte er wenig später im Bereich der Stadthalle in Lohr durch eine Polizeistreife der Marktheidenfelder Polizei ausgemacht und festgenommen werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem die Einnahme anderer berauschender Mittel nicht gänzlich auszuschließen war, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Im Anschluss wurde er in das Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main eingewiesen.

Meldung der Polizei Lohr

Mülltonne geriet in Brand

Karlstadt. Am Montag um 21.15 Uhr fiel einer aufmerksamen Zeugin beim Vorbeifahren an einem Verbrauchermarkt am Hammersteig in Karlstadt eine brennende Mülltonne auf. Diese verständigte daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Zwischenzeitlich traf noch ein weiterer Zeuge ein, welcher mittels eines Feuerlöschers anfing die Mülltonne abzulöschen und diese zuvor aus dem Eingangsbereich wegzog, um weitere Schäden zu vermeiden. Die Feuerwehr löschte die Mülltonne im Anschluss komplett ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, da auch der Eingangsbereich des dortigen Geschäftes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Meldung der Polizei Karlstadt

Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Marktheidenfeld. Mit über 1,3 Promille war ein 29-jähriger Mann Dienstagnacht gegen 23.30 Uhr in Marktheidenfeld mit seinem E-Scooter unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der junge Mann musste sich auf der Dienststelle eine Blutentnahme gefallen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Diebstahl aus Altkleidercontainer

Marktheidenfeld. Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde ein 30-Jähriger in der Georg-Meyer-Straße bei einem Diebstahl beobachtet. Der junge Mann entnahm diverse Kleidungsstücke, aus einem bereits aufgebrochenen Altkleidercontainer und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Eine Streife der Polizei Marktheidenfeld konnten den 30-Jährigen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung feststellen. Das Diebesgut hatte einen Wert von knapp 50 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit zu schnellem Mofa

Marktheidenfeld-Altfeld. Der 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Altfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass an dem Mofa technische Veränderungen vorgenommen wurden, um das Gefährt schneller zu machen. Mangels Fahrerlaubnis ist der 16-Jährige zum Führen eines solchen Kleinkraftrades nicht berechtigt. Die Weiterfahrt wurde dem Jugendlichen unterbunden, sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Unfallflucht - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Bischbrunn. Am Montagabend gegen 22 Uhr wurde der Polizei Marktheidenfeld durch Hinweis eines Bürgers ein Unfall mitgeteilt. Der 51-jährige Fahrer eines schwarzen VW Golf beschädigte offensichtlich beim Vorbeifahren einen geparkten weißen VW Golf und parkte einige Meter hinter dem beschädigten Fahrzeug ein. Daraufhin verließ der Unfallverursacher sein Fahrzeug ohne den Unfall mitzuteilen oder eine Information am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der insgesamt entstandene Blechschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld