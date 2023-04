Gemünden: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und Unfall gebaut

Gleichzeitig wurde gegenüber den "Mainfränkischen Werkstätten" ein beschädigter Zaun festgestellt. Die Unfallspuren konnten zweifelsfrei dem Pkw zugeordnet werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam der Besitzer des Passat zu seinem Fahrzeug und gab an, dass ihm ein Reifen geplatzt sei und er deswegen gegen den Bordstein gefahren sei. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Den Unfallverursacher erwartet daher eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Glasscheibe beschädigt

Gemünden. In der Nacht zum Samstag wurde die Glasscheibe eines leerstehenden Gebäudes in der Obertorstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Einbruch in Vereinsheim

Gemünden. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen, brachen bislang unbekannte Täter in das Sportheim Seifriedsburg ein.

Hierbei wurden aus vier Türen die Schließzylinder herausgebrochen und insgesamt sechs Türen stark beschädigt. Aus zwei im Gebäude befindlichen Kassen wurden Bargeldbeträge entwendet. Außerdem ließen die Einbrecher Schnapsflaschen im Wert von ca. 200 Euro mitgehen. Die Täter verursachten einen Sachschaden von insgesamt mindestens 7.500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Burgsinn. Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer einen "Schlangenlinienfahrer" auf der Staatsstraße 2303 in Fahrtrichtung Burgsinn mit.

Der BMW konnte schließlich in Burgsinn festgestellt werden. Der Fahrer reagierte zunächst nicht auf das Anhaltesignal sowie das Blaulicht des Streifenwagens und setzte seine Fahrt in Richtung Mittelsinn fort.

Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch sowie ein unsicherer Gang festgestellt. Dem 32-Jährigen wurde daher ein Atemalkoholtest angeboten. Da dieser einen Wert von 1,7 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit

Gemünden. Am Freitagnachmittag wurde der 63-jährige Fahrer eines Lkw zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Überprüfung wurden Geschwindigkeitsverstöße von 90 km/h bei erlaubten 60 km/h festgestellt. Den Lkw-Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Spiegel touchiert

Gemünden. Am Freitag gegen 12:00 Uhr touchierte der Fahrer eines Kastenwagens beim Vorbeifahren einen, in der Mainstraße, an der Stadtmauer, geparkten Kleintransporter. Hierbei wurde der Außenspiegel des Kleintransporters beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 850 Euro beziffert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro.

Beim Aussteigen Pkw übersehen

Burgsinn. Am Freitag gegen 10:40 Uhr parkte eine 50-jährige Autofahrerin in der Fellener Straße am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen touchierte sie mit der Fahrertüre den rechten Außenspiegel einer von hinten herannahenden Autofahrerin. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.400 Euro.