Gemünden: Greifvogel fliegt gegen VW

Kurz vor der Abzweigung nach Gemünden flog ein Greifvogel auf den Wagen zu und beschädigte beim leichten Aufprall die Motorhaube des VW. Am Fahrzeug waren eindeutige Kratzspuren im Lack erkennbar. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Der Greifvogel flog anschließend weiter.

Am Montagabend gegen 21 Uhr bog ein 35-jähriger Autofahrer von der B27 in Richtung Weickersgrüben ab. Hier sprang ein Reh auf die Straße und wurde von seinem Audi erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Gemünden-Langenprozelten. Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen, parkte eine 31-jährige Autofahrerin ihren blauen Skoda im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Langenprozeltener Straße. Im Tatzeitraum hat ein bislang unbekannter Täter mit einem nicht näher bekannten Werkzeug an der Gummidichtung des hinteren Fensters zwei kleinere Beschädigungen verursacht. Der Sachschaden wird auf ungefähr 100 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Gemünden

Müll im Wald entsorgt

Lohr. Ein aufmerksamer Bürger teilte am Montag der Polizei Lohr mit, dass auf einem Waldweg am Wiesenfelder Berg von einem Unbekannten mehrere Säcke mit Hausmüll entsorgt wurden. Eine Streife der Polizei Lohr stellte vor Ort fest, dass insgesamt zwölf große Müllsäcke am Waldrand entsorgt wurden. Der Inhalt der Müllsäcke bestand größtenteils aus Lebensmittelgroßverpackungen, welche in der Gastronomie verwendet werden. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden. Der Müll musste vom Bauhof der Stadt Lohr, welche Eigentümer des Grundstückes ist, entsorgt werden.

Auto mit Anhänger macht sich selbständig

Waldzell. Am Montag kam es in Waldzell zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach Feststellungen der Polizei hielt der Mann mit seinem Gespann am Friedhof in Waldzell an und stieg dann aus seinem Fahrzeug aus. Dabei vergaß der Mann offensichtlich einen Gang einzulegen, bzw. die Handbremse anzuziehen. Bei dem Versuch das bergab rollende Gespann aufzuhalten, stürzte der Mann und verletzte sich am Kopf. Zudem wurde sein Fuß vom Auto überrollt. Das Gespann kam circa 30 Meter in einem Vorgarten zu Stehen. Der Mann begab sich selbständig zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Sachschaden entstand weder am Auto, noch im Bereich des Vorgartens.

Fahrraddiebstahl

Lohr. Am Montag gegen 14 Uhr wurde der Polizei Lohr ein Fahrraddiebstahl gemeldet. Die Eigentümerin des Rades hatte dieses im Bereich des Rewe-Marktes unverschlossen abgestellt und kaufte ein. Nach dem Einkauf stellte die Frau fest, dass das Rad weg war. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountain-Bike der Marke Giant, rot/schwarz. Der aktuelle Zeitwert des Rades wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Trickbetrug

Lohr. Die Gutmütigkeit eines Autofahrers wurde am Montag von einem Trickbetrüger schamlos ausgenutzt. Der Autofahrer war auf der B 276, in Richtung Lohr unterwegs. Auf Höhe der Roten Mühle wurde er auf einen winkenden Mann aufmerksam. In der Annahme, dass der Mann sich in einer Notlage befindet, hielt der Autofahrer an. Der bislang unbekannte Betrüger gab an, dass er kein Benzin mehr habe und bat um Geld. Er bot an, Euro in Bulgarische Währung zu tauschen. Er händigte dem Autofahrer eine Banknote aus und gab an, dass diese circa 255 Euro Wert sei. Der Autofahrer googelte dann noch die Angaben. Laut Google stimmten die Angaben des Betrügers. Der Autofahrer händigte daraufhin dem unbekannten Mann 80 Euro aus. Dieser fuhr dann in Richtung Partenstein davon. Eine Überprüfung der Banknote ergab dann aber, dass es sich um eine belarussische Banknote handelte. Diese war, nach einer erfolgten Abwertung, allerdings nur noch 2,25 Cent wert. Laut dem Geschädigten fuhr der Mann einen weißen Audi mit litauischem Kennzeichen.

Meldungen der Polizei Lohr

E-Bike gestohlen

Hasloch. Ein schwarzes E-Bike ist in der Zeit von Samstagabend auf Sonntagvormittag am Haag in Hasloch aus einem freizugänglichen Hofraum eines Mehrfamilienhauses gestohlen worden. Zwischen 23 und 11.30 Uhr entwendete ein Unbekannter das dort abgestellte E-Bike der Marke Fischer. Der Beuteschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Jugendliche Ladendiebin überführt

Marktheidenfeld. Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr wurde eine 14-Jährige in einer Drogerie in Marktheidenfeld bei einem Diebstahl beobachtet. Die Jugendliche entnahm diverse Gegenstände, überwiegend Kosmetika und Lebensmittel aus den Regalen und verließ daraufhin das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Vorgang und verständigte die Marktheidenfelder Polizei. Auf Nachfrage der Beamten gab die 14-Jährige an, im Laufe des Vormittages noch weitere Artikel aus zwei weiteren Geschäften gestohlen zu haben. Die insgesamt entwendeten Waren hatten einen Wert von knapp über 250 Euro.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld