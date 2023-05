Geldbörsendiebstahl in Zellerau - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus ihrer Einkaufstasche, welche sie in den Einkaufswagen gelegt hatte die Geldbörse. Der Beuteschaden wird mit 2.500 Euro angegeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss im Stadtgebiet unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwochabend war für einen 26-jährigen Pkw-Fahrer in der Haugerkirchgasse die Fahrt zu Ende, weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste die Polizeibeamten zur Dienststelle für eine Blutentnahme begleiten. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet, da er unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug geführt hatte.

Unfallflucht im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Mittwoch zwischen 07:50 Uhr und 16:30 Uhr wurde im 1. Obergeschoss des Parkhauses der Universitätsklinik in der Oberdürrbacher Straße ein geparkter schwarzer BMW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Entlang des rechten hinteren Radkastens und der Türe wurden Kratzspuren festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in dem genannten Fall wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt