Geldbörse in Würzburger Lebensmittelmarkt gestohlen

Es entstand ihm ein Beuteschaden von 50 Euro. Zur Beschreibung des Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er mit einem weißen Hemde bekleidet war. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Diebstähle von Mercedes-Autos

WÜRZBURG/SANDERAU. Im Zeitraum vom 17.06.2023 bis 19.06.2023 entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Frontscheinwerfer eines Mercedes. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Ausstellungsfahrzeug, welches auf dem Gelände eines Autohauses an der Randersackerer Straße abgestellt war. Es entstand dem Autohaus ein Vermögensschaden in Höhe von 4.000 Euro. WÜRZBURG/LENGFELD. Am Montagmorgen um 07:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Kitzinger Straße, dass an elf Fahrzeugen jeweils die beiden vorderen Parksensoren entwendet wurden. Bei den Fahrzeugen handelten es sich um Pkws des Herstellers Mercedes. Dem Autohaus entstand ein Vermögensschaden von 9.900 Euro und ein Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro aufgrund der durchtrennten Kabel der Parksensoren.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in den genannten Fällen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in der Rückermainstraße

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Dienstagmorgen um 09:10 Uhr parkte ein Würzburger seinen weißen Kleintransporter in der Rückermainstraße, um Ware abzuladen. Als er zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Spiegel eingeklappt und die Spiegelabdeckung gebrochen war. Dem Fahrer entstand ein Sachschaden von 250 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem genannten Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Schlangenlinienfahrt durch Polizei beendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein Pkw-Fahrer meldete der Polizei, dass ihm ein Fahrzeug aufgefallen war, welches aus Wiesentheid in Richtung Würzburg in deutlichen Schlangenlinien fuhr und mehrfach grundlos abbremste. Durch die Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte die Schlangenlinienfahrerin in der Rotkreuzstraße angehalten werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Fahrerin hatte zudem noch eine halbvolle Sektflasche in ihrer Handtasche. Die Weiterfahrt wurde ihr unterbunden und sie musste die Streife zur Dienststelle für eine Blutentnahme begleiten. Die Dame erwartet nun eine Anzeige aufgrund von Trunkenheit im Verkehr.

E-Scooterfahrer fährt betrunken auf Bahnhofsvorplatz

WÜRZBURG/INNENSTADT. Eine uniformierte Streife der PI Würzburg-Stadt traf einen E-Scooterfahrer am Bahnhofsvorplatz an und unterzog diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Es wurde hierbei festgestellt, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,6 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt unterbunden und der 28-Jährige musste die Beamten zwecks eines gerichtsverwertbaren Evidentialtest zur Dienststelle begleiten. Er muss nun mit einem Bußgeld und einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt