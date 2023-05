Geldbörse aus Würzburger Taxi gestohlen

Dem Sachstand nach hat sich der Diebstahl zwischen8 Uhr und 10 Uhr am Bahnhofsplatz ereignet. Der betroffene Taxifahrer hatte seinen Pkw, einen VW-Caddy mit taxitypischem Aussehen, am Taxistand abgestellt. Der noch unbekannte Dieb muss einen günstigen Moment genutzt haben, um die Geldbörse aus dem Innenraum des Fahrzeugs an sich zu nehmen und im Anschluss unerkannt zu entkommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld. Nachdem die Tat polizeibekannt wurde, hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken