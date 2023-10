Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Hausen gesprengt.

Gegen 3 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. In der Ortsdurchfahrt waren die Täter in der Raiffeisenbank, in der auch verschiedene Vereine untergebracht sind, und sprengten den dortigen Geldautomaten.

Durch die Wucht der Explosion wurden die Frontscheiben des Gebäudes teilweise zerstört. Sofort leitete die Polizei eine Großfahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Die Täter konnten jedoch in unbekannte Richtung entkommen und die Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Noch am frühen Morgen waren Spezialisten des Landeskriminalamts vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt jedoch die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Bis gegen 7.30 Uhr war die Durchgangsstraße komplett gesperrt. Bezüglich der Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Ralf Hettler