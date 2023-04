Geldautomat in Pflaumheim gesprengt

In der Nacht auf Mittwoch, 26. April, gegen 4.44 sprengten die Täter den freistehenden Geldautomaten mit Hilfe von Sprengstoff. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung der nahegelegenen Autobahn A3, mutmaßlich in einem dunklen Audi. Das teilt das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit.

Das LKA hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und hat folgende Fragen:

Wem sind in den NAchtstunden im Bereich der Schulstraße in Pflaumheim verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nehmen das LKA unter Telefon 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Polizei Unterfranken/LKA/Ralf Hettler