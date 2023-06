Geldautomat in Frankfurt gesprengt - zwei Täter auf der Flucht

Die Gruppe flüchtete den Angaben nach zunächst mit einem Auto Richtung Autobahn 66 vom Tatort in Richtung Bergen-Enkheim. In der Nähe des Hessencenters stoppte die Polizei den Wagen. Das Fluchtfahrzeug, ein Audi A6 kollidierte dabei mit mindestens einem Streifenwagen, meldet der hessische Rundfunk.

Beim Versuch der Täter, in den nahen Wald zu flüchten, hätten die Einsatzkräfte zwei der mutmaßlichen Täter festnehmen können, hieß es. Die Fahndung nach den übrigen Tätern dauert weiter an. Wie der hessische Rundfunk meldet, ist auch ein Hubschrauber im Einsatz zur Tätersuche. Der nahegelegene Anschluss zur A66 wurde bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Es wird gebeten, in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen. Auch ein Hubschrauber ist an der Suche beteiligt. Die Höhe des Sachschadens durch die Sprengung war zunächst nicht bekannt.

dc/Quellen: dpa/hessenschau.de