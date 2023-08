Geldabholer flüchtet durch Würzburg - Warnschüsse der Polizei

Der flüchtende Fahrer führ auf einen Polizeibeamten zu, dier gab Warnschüsse ab und musste sich mit einem Sprung zur Seite vor dem heranbrausenden Auto retten, so die Polizei. Den Beamten gelang es trotzdem, den Mann nach kurzer Fahrt zu stoppen und festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg wird den Erlass von Haftbefehlen beantragen.

Die Kriminalpolizei hatte Hinweise, dass Geldabholer beute aus einem aktuellen Telefonbetrug abholen wollten. Gegen 15.30 Uhr kamen zwei Männer zu der vermeintlichen Übergabe in die Simon-Breu-Straße. Hierbei nahmen die Polizisten einen der Beiden, einen 47 Jahre alten Mann, direkt fest. Der Fahrer, der im Wagen geblieben war, gab Gas und fuhr dabei auf einen der eingesetzten Beamten zu. Der Polizist gab in der Folge Warnschüsse ab. Er musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Der 21-jährigen Fahrer flüchtete in gefährlicher Fahrt durch den Würzburger Stadtteil Frauenland. Soweit der Politei bisher bekannt ist, wurden dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Laut Polizei ist es ein großer Zufall, dass niemand bei der Flucht verletzt wurde.

Die Fahrt endete schließlich an einer roten Ampel am Stadtring, an der Abzweigung zur Salvatorstraße. Der 21-Jährige wurde hier vorläufig festgenommen und mit seinem 47-jährigen Begleiter in die Hafträume der Polizeiinspektion Würzburg gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg will die beiden Tatverdächtigen am Freitag beim Ermittlungsrichter vorfuhren, um Untersuchungshaft zu beantragen. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen des versuchten bandenmäßigen Betrugs sowie wegen eines versuchten Tötungsdelikts geführt.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet worden sind, insbesondere ein noch unbekannter Fahrradfahrer mit Anhänger, werden zudem dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

dc/Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken