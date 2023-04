Kanaldeckel von Lohrer Brücke auf Radweg geworfen

Hierdurch entstand Sachschaden am Radweg, verletzt wurde glu?cklicherweise niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ko?nnen, werden gebeten sich unter 9352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Gegenstände aus Marktheidenfelder Kirche gestohlen

Marktheidenfeld. Am Samstag wurden durch einen unbekannten Täter mehrere Gegenstände aus der Sankt Laurentinus Kirche in Marktheidenfeld entwendet. Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendete der Täter insgesamt vier Kerzen, sowie eine Pflanze mit Topf und eine Tischdecke. Der Beuteschaden wird aktuell auf ca. 100,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion

Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.



Diebstahl aus Drogeriefiliale

Kreuzwertheim. Am Samstagnachmittag wurde der hiesigen Dienststelle ein Ladendiebstahl bei einer Drogerie mitgeteilt. Der Täter galt als flüchtig. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zu keinem Erfolg. Der unbekanntemännliche Ladendieb steckte sich mehrere Artikel in seine Jackentaschen und verließ die Verkaufsräume. Nachdem er auf dem dortigen Parkplatz durch eine Verkäuferin

angesprochen wurde, rannte der Täter in Richtung Industriegebiet davon. Das genaue Diebesgut konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel.: 09391/9841-0.



Alkoholisierte Fahrerin gestellt

Kreuzwertheim. Am Samstagabend wurde die hiesigePolizeiinspektion Marktheidenfeld über eine auffallende Fahrweise einer 51-jährigen Fahrerin eines Pkw Opel aufmerksam gemacht. Die Dame, die von Hasloch kommend in Richtung Kreuzwertheim fuhr, konnte anschließend durch die Streife aufgenommen werden. Auch hier bestätigte sich eine auffällige Fahrweise, weshalb die Dame einer Kontrolle zugeführt wurde.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Die Dame erwartet nun eine Anzeige aufgrund der Trunkenheit im Verkehr.

Fahrzeugtüre verklebt

Zellingen-Retzbach. Bereits vor 2 Wochen war es in der Oberen Hauptstraße in Retzbach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug gekommen.

Ein derzeit noch unbekannter Täter hatte sich im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen (17./18.04.) mittels eines Klebers an einem grauen Opel Astra zu schaffen gemacht, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Täterbrachte seinen Klebstoff in der Art an, dass sich die Fahrertüre nicht mehr öffnen ließ. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei Karlstadt hat im vorliegenden Fall die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart