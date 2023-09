Gefährliches Überholmanöver bei Wertheim - Zeugen gesucht

Ein 29-jähriger Fahrer eines Ford-Transit war am Donnerstag gegen 6 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Landesstraße 2310 von Urphar in Richtung Eichel unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, kurz nach dem Ortsausgang Urphar, näherte sich von hinten zügig ein Auto und fuhr dem 29-Jährigen dicht auf, berichtet die Polizei. Anschießend überholte der Wagen im Kurvenbereich und trotz Überholverbot den Ford.

Um den Zusammenprall zwischen dem überholenden Wagen und einem entgegenkommenden Lastwagen zu verhindern, musste der Transit-Fahrer stark abbremsen. Beim Einscheren schnitt der unbekannte Wagen noch den Ford und überholte kurz darauf einen weiteres Auto.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

dc/Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn

Osterburken: 100 km/h schneller als erlaubt

Mit 200 km/h raste ein Motorradfahrer am Donnerstag mit seiner Ducati auf der Landesstraße 582. Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim waren gegen 8.30 Uhr zwischen Buchen und Osterburken mit dem Videomessfahrzeug unterwegs. Dort bemerkten sie den 55-Jährigen mit seinem Motorrad, der offensichtlich zu schnell fuhr. Auf der Strecke zwischen Bofsheim und Osterburken erreichte er Geschwindigkeiten von rund 200 km/h bei erlaubten 100 km/h. Daraufhin wurde er von den Polizisten kontrolliert und muss nun mit einem Bußgeld von rund 1.500 Euro und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Tauberbischofsheim : In Firma eingebrochen

Bargeld und Tankgutscheine entwendeten Unbekannte zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch und 5.30 Uhr am Donnerstag aus einer Firma in Tauberbischofsheim. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude in der Straße "Am Dittwarer Bahnhof" und öffneten im Inneren einen Schrank, aus dem sie die Wertgegenstände entwendeten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn