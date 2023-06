Gefährliches Überholmanöver bei Wertheim

Gegen 7.50 Uhr befuhr sie den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Wartberg. Kurz vor einem Parkplatz im Waldstück überholte ein entgegenkommender roter Kleinwagen den ihm vorausfahrenden PKW. Die 59-Jährige musste bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen in Urphar

Urphar. Am Montagmittag führte das Polizeirevier Wertheim auf der Kreisstraße 2824 auf Höhe der Kreuzung Höhefeld und Kembach Geschwindigkeitskontrollen durch. Von 14.20 Uhr bis 15.30 Uhr wurde der Verkehr in Richtung Tauberbischofsheim gemessen. Acht Verkehrsteilnehmer waren hierbei auf der mit 50 km/h beschilderten Strecke deutlich zu schnell. Der höchste Verstoß wurde mit 47 km/h zu viel gemessen, der Fahrer muss nun mit einer Anzeige und vermutlich einem Fahrverbot rechnen.

Gegenstände aus Auto in Wertheim gestohlen

Wertheim. Gegenstände mit einem Wert in vierstelliger Höhe wurden zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, aus einem Audi R6 am Mainplatz entwendet. Der Audi war im Tatzeitraum in der Tiefgarage am Mainplatz abgestellt. Als der 51-jährige Besitzer zum Fahrzeug zurückkam, stellte er nach kurzer Fahrt das Fehlen seiner Gegenstände fest. Entwendet wurden unter anderem ein schwarzer Rucksack mit einem Laptop inklusive Zubehör, vier Warnwesten und ein Ordner sowie ein Kuvert mit Bargeld. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 09342 91890 vom Polizeirevier Wertheim entgegengenommen.

Graffitis am Bad Mergentheimer Marktplatz

Bad Mergentheim. Unbekannte beschmierten in einem bislang unbekannten Zeitraum die öffentlichen WC-Anlagen am Marktplatz mit Graffiti. Der entstandene Sachschaden liegt bei geschätzten 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn