Gefährliche Körperverletzung in Seligenstadt - Zeugen gesucht

Dieser verlor aufgrund der Schläge offenbar sein Gleichgewicht, fiel über eine Leitplanke und stürzte in ein Gebüsch; er zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Täter, etwa 30 bis 35 Jahre alt und von muskulöser bis massiger Statur, waren wohl mit einem dunkelgrauen Fahrzeug unterwegs. Einer hatte braune sowie kurze Haare und einen Vollbart. Sein Begleiter hatte kurz rasierte, blonde Haare.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

Unbekannte Zeuginnen nach Unfallflucht gesucht

Seligenstadt. Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 12.40 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ereignete, sucht die Polizei zwei unbekannte Zeuginnen, die das Unfallgeschehen offensichtlich beobachtet haben. Sie übergaben der Besitzerin des beschädigten Autos einen Zettel mit dem mutmaßlichen Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs. Es soll sich um ein Taxi handeln. Dieses verursachte wohl beim Ausparken einen Kratzer an dem blauen Hyundai. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Die Zettelschreiberinnen melden sich bitte auf der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Zeugensuche: Mercedes-Fahrer verursachte Unfall

Hanau/Autobahn 3. Im Zuge einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 3 kurz vor der Anschlussstelle Hanau in Fahrtrichtung Würzburg ereignete, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Mercedes. Der Vorfall, bei dem der Mercedes-Fahrer einer Audi-Fahrerin dicht aufgefahren sein und diese mittels Lichthupe zum "Platzmachen" genötigt haben soll, fand gegen 13.40 Uhr statt. Aufgrund des drängelnden Fahrverhaltens des Mercedes-Lenkers wechselte die 36-Jährige nach eigenen Angaben von der linken auf die mittlere Spur. Der Unbekannte habe sich dann mit seinem Wagen nach einem Überholmanöver dicht vor den Audi gesetzt und so stark abgebremst, dass die Audi-Fahrerin ausweichen musste und mit einem VW Touran zusammenstieß. Sowohl der Touran als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Der Unfallverursacher, es soll sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann gehandelt haben, machte sich davon. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Autoreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Michelstadt. Mehrere Reifen von insgesamt drei auf einem Parkplatz in der Kellereibergstraße abgestellten Fahrzeugen, wurden in der Nacht zum Montag (7.8.) von Unbekannten zerstochen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Meldungen der Polizei Hessen