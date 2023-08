Gefährliche Körperverletzung in Hanau: Polizei sucht Zeugen

Ein 22 Jahre alter Hanauer war gegen 0.45 Uhr auf dem Fußweg, welcher die Karl-Bierschenk-Straße und die Limesstraße miteinander verbindet, in Richtung der Limesstraße unterwegs. Hierbei signalisierte ihm der Unbekannte mit entsprechender Gestik, dass er eine Zigarette möchte. Als der 22-Jährige in seine mitgeführte Umhängetasche griff, um dem Mann eine Zigarette auszuhändigen, packte der Täter den späteren Geschädigten an der Umhängetasche. Anschließend kam es zu einem kurzen Gerangel, ehe der Angreifer in Richtung Limesstraße davonrannte. Der 22-Jährige bemerkte kurz darauf eine Verletzung an seinem rechten Arm im Bereich des Ellenbogens. Möglicherweise hat der Unbekannte, der eine schwarz Mütze, eine Weste sowie eine lange Hose trug, den Hanauer mit einem Gegenstand verletzt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 auf der Wache der Polizei "Am Freiheitsplatz".

E-Bike entwendet: Person verhielt sich verdächtig

Seligenstadt-Zellhausen. Ein E-Bike von Cube in türkis-hellblau entwendete ein Unbekannter am Montagvormittag am Badesee in der Straße "Am Mühlbach". Die Eigentümerin hatte das Rad des Typs Access Hybrid gegen 10.20 Uhr direkt am Eingang zum Badesee abgestellt. Als sie rund zwei Stunden später zurückkehrte, war das mit einem Vorhängeschloss gesicherte E-Bike verschwunden. Laut eines Hinweises soll sich eine Person verdächtig verhalten haben; möglicherweise könnte der Unbekannte für den Diebstahl verantwortlich sein. Dieser trug eine Basecap, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Der Mann, der eine sportlich Figur hatte, war 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß.

Hinweise zum Fahrraddiebstahl nimmt die Wache der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.