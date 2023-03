Garagenbrand in Mömbris: E-Scooter und Tesla in Flammen

Kurz vor 13.30 Uhr ist ein Garagenbrand in der Borngasse gemeldet worden. Als erste Kräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es in einem Wohnhausanbau zu einem Feuer in einer Garage gekommen war. Dort stand ein E-Scooter in Flammen. Der Brand hatte auch bereits auf einen Tesla übergegriffen und sich seinen Weg in die Zwischendecke gesucht.

Aufwändig gestalteten sich die Löscharbeiten. Das E-Auto wurde mit einem Traktor aus der Garage gezogen. Anschließend musste das Dach der Garage und mehrere Zwischenverkleidungen geöffnet werden, um nach weiteren Glutnestern zu suchen. Dies zog sich über längere Zeit hin.

Die Borngasse war während des Einsatzes gesperrt. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Die Feuerwehr Niedersteinbach wurde dabei von Nachbarwehren unterstützt.

Noch am Nachmittag haben Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Der Schaden dürfte sich mindestens im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Ein technischer Defekt wird als Brandursache nicht ausgeschlossen.

rah