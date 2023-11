Garage und Wohnhaus in Werbach nach Brand beschädigt

Gegen 13.15 Uhr konnte durch Anwohner festgestellt werden, dass eine Mülltonne, welche in einer Garage in der Hauptstraße abgestellt war, brannte. Das Feuer griff rasch auf weitere Mülltonnen über. Durch den Brand wurden die Garage und die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Des Weiteren wurden vier Winterreifen beschädigt.

Den im Einsatz befindlichen Feuerwehren aus Werbach und Niklashausen gelang es den Brand rasch unter Konrolle zu bringen und hierdurch ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäudeteile zu verhindern.

Bad Mergentheim : Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Bei einer nächtlichen Spritztour am Samstagabend verlor ein 17-Jähriger vemutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto seiner Mutter um kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Der Jugendliche befuhr um 22.30 Uhr die Straße "Mittlerer Graben" in Bad Mergentheim, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Toyota verlor, ins Schleudern geriet und im Anschluss gegen einen Baum prallte. Der 17-Jährige sowie sein 16-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Da der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, muss er mit einer Anzeige rechnen. Am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Bad Mergentheim: Schwarzer Mercedes verursacht Verkehrsunfall - Fahrer flüchtet

Nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Mercedes Coupe am Freitag in Bad Mergentheim beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten VW beschädigte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte beobachten, wie das Fahrzeug mit Waiblinger Kennzeichen (WN) gegen 14 Uhr die Boxberger Straße befuhr und hierbei den Schaden verursachte. Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des Mercedes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Zwei Tunkenheitsfahrten innerhalb von zwei Tagen

Vermutlich aufrgund ihrer Alkoholisierung war am Freitag die 56-jährige Fahrerin eines Peugeot nicht mehr in der Lage ihr Fahrzeug zu bedienen. Die Autofahrerin versuchte gegen 23.30 Uhr im Bereich der Stellwerks in der Max-Eyth Straße zu wenden und prallte hierbei mehrmals gegen einen dortigen Kieshaufen. Im weiteren Verlauf fuhr sie ihren Pkw in unmittelbarer Nähe zu der Gleisanlage fest. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, welcher den Vorgang beobachten konnte, veranlasste daraufhin eine sofortige Sperrung der Gleise.

Beim Eintreffen der Polizei konnte deutlicher Alkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Des Weiteren wurde bekannt, dass der Ehemann der Fahrerin, welcher ebenfalls im Fahrzeug war, erst am Vortag seinen Führerschein abgeben musste, nachdem er ebenfalls alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5646190).

Die Dame musste die Polizei für eine Blutentnahme in ein Krankhaus begleiten. Um weitere Fahrten der Eheleute zu unterbinden, wurden die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der 56-Jährigen sichergestellt.

Boxberg: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Boxberg sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt über eine Tür in das Geschäft in der Kurpfalzstraße. Im Inneren wurde eine weitere Tür beschädigt. Bislang wird angenommen, dass durch die Täter nichts entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Kurpfalzstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung zu setzen.

Ahorn/L514: Mehrere Personen nach Auffahrunfall leicht verletzt

Insgesamt sechs Leichtverletzte sind die Folge eines Auffahrunfalls zwischen drei Fahrzeugen, welcher sich am Freitag auf der Landesstraße 514 bei Ahorn ereignete. Die 57-jährige Fahrerin eines Seat befuhr um 12.20 Uhr die L514 in Richtung Berolzheim. Kurz vor der Ortseinfahrt musste sie fast bis zu Stillstand abbremsen, da ein vor ihr fahrender Pkw-Lenker nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der folgende 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam augfund einer Vollbremsung gerade noch hinter dem Seat zum Stillstand. Einem dahinter Fahrenden Lenker eines Opels gelang es jedoch nichtmehr rechtzeitig zu bremsen und er fuhr dem Mercedes-Benz hinten auf. Dieser wurde hierdurch wiederum auf den davor befindlichen Seat geschoben. Durch den Aufprall wurden die vier Insassen des Seat, der Fahrer des Mercedes sowie der Fahrer des Opel Insignia, welcher hinten auffuhr, leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Zwei Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft nach tätlicher Auseinandersetzung schwer verletzt.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in Tauberbischhofsheim befinden sich die beiden Kontrahenten mit schweren Verletzungen in Krankenhäusern. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang unbekannter Ursache am Freitag gegen 15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 20-Jährigen und einem 24-Jährigen bei denen unter anderem ein Küchenmesser zum Einsatz kam. Die beiden Bewohner des Gebäudes in der Museumstraße zogen sich im folgenden Gerangel erhebliche Schnittverletzungen zu, welche in Krankenhäusern versorgt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

