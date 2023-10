Birkenfeld: Verletzter Bussard in Polizeigewahrsam

Der verletzte Bussard in Marktheidenfelder Polizeigewahrsam

In einem Feld zwischen Birkenfeld und Urspringen war ein Spaziergänger gegen 08:15 Uhr auf einen verletzten Greifvogel aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Streife war rasch vor Ort und konnte den Bussard, der nicht mehr Fliegen konnte, mithilfe einer Dienstjacke einfangen. Zugegeben fühlte sich der gefiederte Patient kurze Zeit später in der Auffangstation für Greifvögel in Eichenfürst sichtlich wohler als im Polizeigewahrsam. Nach Einschätzung der Fachleute vor Ort wies das Tier keine ernsthaften Verletzungen auf und dürfte wohl nach wenigen Tagen Pflege wieder über einem Main-Spessarter-Feld seine Kreise ziehen.

Schuppen in Brand - Polizei ermittelt

URSPRINGEN. Am Mittwochmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Schuppen, in dem Brennholz gelagert war, in Brand. Eine aufmerksame Bürgerin bemerkte gegen 13:15 Uhr das Feuer und verständigte den Notruf. Die umliegenden Feuerwehren waren mit insgesamt 95 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zur Ursache führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09391-98410 zu melden.

Stand Autofahrer unter Drogeneinfluss?

Gemünden. Am Mittwochvormittag wurde in Gemünden ein Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann geriet in Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Aufgrund von drogentypischen Auffälligkeiten wurde eine eingehendere Überprüfung durchgeführt. Da diese den Anfangsverdacht weiter bestätigte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Ihn erwartet vermutlich, je nach Ergebnis der Blutuntersuchung, ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot.

Geparktes Auto angefahren

Rieneck. Im Unfallzeitraum von Sonntag- bis Dienstagabend wurde ein vor einem Anwesen im Brunnenweg geparkter Pkw BMW angefahren und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf weit über 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wildunfall

Obersinn. Am Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, fuhr eine 52-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung Jossa. Dort kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am BMW Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro entstand. Das Wildtier wurde bei dem Unfall getötet.

