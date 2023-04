Gambach: Pärchen stößt mit Pedelecs zusammen

Aufgrund eines Fahrfehlers touchierten sich die Lenker der beiden Fahrräder, wodurch die 29-Jährige letztlich die Kontrolle verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde mit einer Schulterverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da sowohl sie, als auch ihr Begleiter einen geeigneten Helm trugen, konnten schlimmere Verletzungen vermutlich vermieden werden.

Diebstahl aus Tasche

MARKTHEIDENFELD. Am Samstag, 22.04.23 wurde einer Mitarbeiterin eines Gebrauchtwarenzentrums in der Friedenstraße ihre Geldbörse aus ihrer Tasche entwendet. Die Mitarbeiterin hatte ihren Rucksack in welchem sich ihre Geldbörse befand in der Zeit von 10.00 - 14.00 Uhr in ihrer Nähe im Kassenbereich stehen. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse in einem unbeobachteten Moment aus dem Rucksack. In der Geldbörse befanden sich diverse Karten und eine geringere Menge Bargeld.

Unfall auf Parkplatz

MARKTHEIDENFELD. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Baumhofstraße kam es am Samstag, 22.04.23, gegen 12.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Beide Unfallbeteiligte parkten zur gleichen Zeit rückwärts aus und übersahen sich gegenseitig. Sie prallten mit ihren Heckstoßstangen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

Unfall durch Vorfahrtsverstoss

Zellingen. Am Samstagmittag wurden Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall beordert. Ein 16-Jähriger Kradfahrer übersah beim Queren der Hauptstraße im Bereich der Valentin-Rosel-Straße einen Vorfahrtsberechtigten PKW, welcher trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart