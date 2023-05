Fußgängerin in Hanau leicht verletzt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Mädchen wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin verließ mit ihrem blauen PKW den Unfallort ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Beamten der Polizeistation Großauheim bitten nun um weitere Zeugenhinweise zu dem Fahrzeug und der Fahrerin unter der Telefonnummer 06181 9597-0.

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Rodenbach. Bereits am Samstag, 22.April, um 23.15 Uhr ereignete sich in der Mühlstraße (einstellige Hausnummern) eine Unfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Daimler, welcher am Straßenrand abgestellt war, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen beobachteten ein silbernes Fahrzeug mit MKK-Kennzeichen, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Hinweise werden durch die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

50.000 Euro bei Wohnungsbrand : Offenbar technische Ursache

Birstein/Unterreichenbach. Bei einem Wohnungsbrand in der Johannes-Schleich-Straße ist am Montagnachmittag ein Sachschaden von gut 50.000 Euro entstanden. Ein 22-jähriger Bewohner des Reihenhauses hatte um kurz nach 13 Uhr einen Knall gehört und bei der anschließenden Nachschau Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss des Hauses bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen und lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein technischer Defekt an einer Powerbank, die offenbar kurz zuvor auf einem Bett in dem Zimmer geladen wurde, brandursächlich gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Polizeimeldungen Hessen