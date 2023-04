Fünfjähriger bei Badeunfall in Haibach schwer verletzt

Gegen etwa 14 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Badeunfall in der Grundschule in der Ringwallstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Junge aus noch ungeklärter Ursache während des Schwimmkurses unter Wasser und wurde durch Zeugen aus dem Schwimmbecken geholt.

Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei Unterfranken befindet er sich in Intensivbehandlung, ist aber in stabilem Zustand.

Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Diese sind aktuell noch völlig unklar.

Wie ein Trainer des Schwimmvereins schildert, befinden sich in der ersten Trainingsgruppe maximal 15 bis 16 Kinder, von denen die meisten, der Trainer nennt 10 bis 12 Kinder, bereits schwimmen können, also zumindest das Brustschwimmen sicher beherrschen, zum Teil das "Seepferdchen" bereits absolviert haben. Drei bis vier Kinder können mit Schwimmhilfen schwimmen in dieser Gruppe, schildert der Trainer und es gibt einen Nichtschwimmer, der lernt. Der Gruppenaufbau soll die Nichtschwimmer und schwächeren Schwimmer motivieren, erklärt der Trainer. Immer wenn ein Kind aus der guten Schwimmergruppe in die nächsthöhere Leistungsgruppe wechselt, rückt dann wieder ein Nichtschwimmer zum Lernen nach.