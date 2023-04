Fünf Leichtverletzte nach Unfall in Seligenstadt

Zwei davon wurden in ein Klinikum nach Aschaffenburg gebracht. Der Gesamtschaden soll sich auf 38.500 Euro belaufen. Bereits kurz zuvor soll der 60-Jährige aus Mainhausen auf derselben Landesstraße in den Gegenverkehr geraten sein. Hierbei kam es zwischen seinem Mazda und einem Fiat Punto, welcher in Richtung Mainhausen unterwegs war, zu einer Berührung. Zwei Mitfahrerinnen im Punto wurden leicht verletzt. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Wohnungsbrand in Hanau

Hanau. Am Donnerstagabend, gegen 21.10 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Landwehr, im Bereich der einstelligen Hausnummern, zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung. Die Schadenshöhe wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand. Das Mehrfamilienhaus konnte nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst nicht wieder genutzt werden. Die Anwohner kamen zum Teil bei Bekannten unter.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei Rodgau

Rodgau. Am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 45, Fahrtrichtung Hanau, kurz vor dem Tannenmühlkreisel zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer eines Audi aus Groß-Zimmern bemerkte offenbar zu spät, dass zwei Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abbremsen mussten und fuhr ihnen auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Verkehr wurde über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt, wodurch es zu erheblichen Beeinträchtigungen kam.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen