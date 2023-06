Frontalzusammenstoß bei Erlenbach - Zwei Verletzte

Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Sowohl der 36-Jährige wie auch die Fahrerin des Opels kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Mit 1,72 Promille auf dem E-Scooter durch Miltenberg

MILTENBERG. Mit 1,72 Promille war am Samstagabend ein 43-Jähriger auf dem Radweg entlang der Mainstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Miltenberg sofort deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung und der daraus resultierenden Straftat musste sich der 43-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei Miltenberg führt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Zeugenaufrufe

MILTENBERG. In der Straße „Am Rainlein“ entfernte ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 04. Juni, bis letzten Freitag an einem geparkten Pkw das Spiegelglas am rechten Außenspiegel.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

