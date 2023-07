Frontalzusammenstoß bei Auffahrt A3 Bessenbach/Waldaschaff – Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Bessenbach wurden zwei Menschen verletzt.

Kurz nach 7 Uhr wollte eine 43-jährige VW-Fahrerin von Waldaschaff kommend auf die Autobahn Anschlusstelle Bessenbach/Waldaschaff in Richtung Frankfurt einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden Daihatsu und kollidierte frontal mit diesem. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Daihatsu an der Leitplanke zum stehen. Sowohl die VW Fahrerin wie auch der 32-jährige Daihatsu-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und regelten den Verkehr. An beiden Autos entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden welche sich auf mehrere 10.000 Euro summieren. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung musste die Unfallstelle im Kreuzungsbereich teilweise und die Anschlussstelle von der Autobahn kommend komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler