Frauenbeauftragte des Landesfeuerwehrverbands Bayern über Frauen bei der Feuerwehr

Frau Fürstberger, wieso ist es so wichtig, dass Frauen zur Feuerwehr gehen?

Es ist allgemein wichtig, dass Frauen wie Männer zur Feuerwehr gehen. Aber natürlich fehlen im Ehrenamt an allen Ecken und Enden Mitglieder, auch in der Feuerwehr. Darum ist es wichtig, dass wir auch die weiblichen 51 Prozent der Bevölkerung nutzen. Auch wenn wir 50:50 bei der Feuerwehr wohl nie erreichen werden: Je mehr Frauen dabei sind, desto besser.

Es ist ja immer noch so, dass mehr Frauen als Männer zu Hause bleiben oder in Teilzeit arbeiten, wenn Paare Kinder bekommen und großziehen. Und in so mancher Wehr fehlen bei Einsätzen tagsüber Einsatzkräfte. Würden diese Frauen helfen, diese Tagesalarmbereitschaft sicherzustellen?

Natürlich, aber nur bedingt. Ich selbst arbeite in Teilzeit und bin an drei Nachmittagen daheim. Von daher ist es schon so, dass man da mit ausrücken kann. Wenn die Frauen aber wegen kleiner Kinder zu Hause sind, können sie natürlich nicht alles stehen und liegen lassen. Dann wären die Kleinkinder ja alleine. Und heutzutage wohnen Omas selten im selben Haus. Da muss man schauen, wie man das regelt. Das ging mir selbst genauso. Meine Mutter wohnte zwar im Ort, aber trotzdem nicht nebenan. Es dauerte also etwas, bis sie bei uns war. Als mein Sohn noch kleiner war, haben wir es so gemacht, dass sie automatisch zu uns kommt, wenn die Sirene heult. Dann konnte ich zum Einsatz und er wusste: Spätestens in einer Viertelstunde ist die Oma da.

Das ist eine kreative Lösung.

Ja, so etwas können wir Frauen (lacht).

Schauen wir auf die Zahlen: Wie hat sich der Frauenanteil bei den bayerischen Feuerwehren entwickelt?

In den vergangenen zehn Jahren ist der Frauenanteil von sieben auf etwas über zehn Prozent gestiegen.

Das klingt nach einem langsamen Anstieg. Woran liegt das?

Das stimmt. Aber die Zahlen muss man genauer anschauen: 2010 waren es knapp 22.000 Feuerwehrfrauen in Bayern, 2022 knapp 34.000. Das ist in absoluten Zahlen eine Steigerung um 50 Prozent bei den Frauen. Der prozentuale Anteil ist nicht in demselben Maß angestiegen, weil 2017 das Feuerwehrgesetz geändert wurde. Seitdem scheiden die Männer nicht mit 63 Jahren aus dem aktiven Dienst, sondern mit 65. Dadurch sind schlicht mehr Männer unter den Aktiven geblieben als früher. Sonst wäre der Anteil der Frauen größer.

Bei den Jugendfeuerwehren ist der Mädchenanteil deutlich höher. Bislang überträgt sich das aber nicht auf die Erwachsenen. Was passiert da? Brechen die Mädchen weg, wenn es an den aktiven Dienst geht?

Bei der Jugendfeuerwehr liegt der Mädchenanteil insgesamt bei 30 Prozent, in einzelnen Jugendfeuerwehren sind es sogar 50 Prozent. Das hat oft mit Gruppendynamiken zu tun und dann geht oft gleich ein ganzer Schwung Mädels dazu.

Wenn die Jugendlichen dann alt genug sind, um in den aktiven Dienst zu wechseln, bleiben nicht alle dabei - auch die Jungs nicht. Denn da ändert sich bei allen ein ganzer Lebensabschnitt mit Ausbildung, Studium, Freundin oder Freund. Man ändert sich auch selbst. Dazu kommt: Die Jugendfeuerwehr hat viel Wettbewerbscharakter, weil man spielerisch an den Dienst herangeführt wird. Das macht vielen Jugendlichen Spaß und ist toll. Wenn man dann aktiv ist, ist es zwar immer noch toll, aber das sind Übungen und Einsätze, kein Wettbewerb mehr. Womöglich ist das ein Grund, dass sie sich das dann anders vorgestellt haben. Wir versuchen natürlich, dem entgegenzuwirken.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben?

In einigen Feuerwehren wird bereits versucht, den jungen Aktiven Mentoren oder Tutoren an die Seite zu stellen, damit sie jemanden haben, der ihr Ansprechpartner ist. Der ihnen die Scheu nimmt und mit dem beziehungsweise der sie über etwaige Probleme reden können. Wir hoffen, dass man sie so besser auffangen kann.

Was sind Schwierigkeiten, denen sich Frauen bei der Feuerwehr im Speziellen stellen müssen?

Schwierigkeiten sind es vielleicht nicht. Aber es ist nun mal weiterhin eine Männerdomäne. Und es ist ein technisches Ehrenamt, das ist etwas anderes als das Rote Kreuz, Flüchtlingshilfe und so weiter. Das muss einem schon liegen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine große Gemeinschaft, man findet für sich die richtige Aufgabe und man kann hier Freunde fürs Leben finden.

Andrea Fürstberger ist Frauenbeauftragte des Landesfeuerwehrverbands Bayern.

Bei Übungen oder im Einsatz wirkt es oft so, als würden die Frauen eher Aufgaben wie die Patientenversorgung übernehmen als Brandbekämpfung oder Menschenrettung aus Unfallfahrzeugen. Herrscht hier eine klassische Rollenverteilung?

Das mag von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich sein, aber man wechselt schon alleine deshalb bei den verschiedenen Aufgaben durch, weil wir ausrücken, sobald genug Leute da sind. Dadurch sind nicht immer dieselben Leute dabei. Aber es stimmt schon: Es gibt wenig Atemschutzgeräteträgerinnen. Obwohl wir das genauso gut wie die Männer können und auch müssen, dafür machen alle die gleiche Ausbildung.

Auch bei der Technischen Hilfeleistung. Natürlich sind Spreizer und Schere schwer. Aber man lernt in der Ausbildung Techniken, mit denen wir Frauen auch mit diesem schweren Gerät umgehen und es fachgerecht anwenden können.

Ich gebe aber zu: Wenn ich mit fünf Männern im Einsatz bin und es geht um eine Crash-Rettung, um Zeit und darum, schnell ein Leben zu retten, dann lasse ich das schon meine männlichen Kollegen machen. Weil man dafür Kraft braucht und es ihnen einfach leichter fällt. Aber wenn etwas mehr Zeit ist, sollten wir das genauso machen. Irgendwann sind nämlich vielleicht mal nur Frauen da und dann müssen wir es schließlich können.

Deshalb lernen Sie es ja ...

Genau. Und: Nicht jeder Mann hat, nur weil er ein Mann ist, Kraft und Muckis (lacht). Jeder hat Sachen, die er besser kann. Ich hab einen Kollegen, der ist ein super Maschinist, kann aber mit Blut nicht umgehen. Darauf nehmen wir Rücksicht. Ein anderer ist neben der Feuerwehr noch Sanitäter beim Roten Kreuz, der macht das dann vielleicht eher. Ich kümmere mich inzwischen auch um Kinder, aber bevor ich mein Kind hatte, hätte ich mir das auch nicht unbedingt zugetraut, nur weil ich eine Frau bin. Das ist individuell ganz unterschiedlich. Und bei den Einsatzkräften ist ja auch nicht jeder Tag gleich.

Bei einer Übung im Mainviereck hat ein Kommandant vor einiger Zeit gesagt: »Die Frauen kümmern sich bei uns um die Patienten, die können so etwas einfach besser.«

(Lacht.) Das glaube ich, aber in solchen Situationen liegt es dann auch an uns Frauen zu sagen: Ich möchte jetzt etwas anderes ausprobieren. Ich musste mir zum Beispiel auch erkämpfen, Atemschutzgeräteträgerin zu werden. Mein Kommandant hat dann trotzdem einen jüngeren Kameraden gefragt, ob er zum nächsten Lehrgang möchte. Der war viel schmächtiger als ich und wurde nur deshalb gefragt, weil er ein Mann ist. Da habe ich nachgehakt, was das soll. Ihm gingen dann die Argumente aus und ich durfte am Lehrgang teilnehmen. Mittlerweile bin ich seit 20 Jahren Atemschutzgeräteträgerin.

Müssen Frauen also mehr für sich eintreten?

Ja, man muss schon für sich eintreten. Die Männer kommen oft gar nicht drauf oder die alten Hasen sind das so gewohnt. Den Zahn müssen wir ihnen ziehen. Da muss man das Gespräch suchen und sagen, dass man sich das zutraut. Man muss schauen, dass jeder die Position findet, die zu ihm passt. Es gibt für alle Bereiche Aufgaben. Aber das muss man immer miteinander herausfinden - und nicht über den Kopf hinweg wegen Alter, Geschlecht oder Beeinträchtigung entscheiden. Und bei Übungen sieht man ja, ob derjenige es in der Praxis kann.

Ist dieses für sich eintreten müssen ein Grund dafür, dass Frauen bei der Feuerwehr so selten in Führungspositionen sind?

Die Anwärter für solche Führungspositionen wachsen ja nicht auf Bäumen - egal ob Kreisbrandmeister oder Kommandanten. Es gibt genug Frauen, die das genauso gut können wie die Männer. Vielleicht machen sie manche Dinge anders, aber sie kommen zu demselben Ziel.

Ich glaube, das Problem beginnt früher: Für solche Führungsaufgaben braucht man gewisse Ausbildungen vorneweg wie den Gruppenführer. Wenn es darum geht, wer zu einem solchen Lehrgang geht, überlegen Frauen eher, wie das mit Beruf, Haushalt und Kindern klappt. Männer überlegen da nicht so, die machen das einfach. Ich möchte die Frauen animieren, sich da mehr zuzutrauen. Zu sagen: Ich kann das und mach das. Nicht darauf warten, bis die Männer die Tür aufhalten und den Teppich ausrollen. Noch ist es so, dass wir den Entscheidern sagen müssen, dass wir das machen wollen. Ich hoffe, dass es irgendwann selbstverständlich ist, dass der oder die Geeignete für die jeweilige Aufgabe genommen wird - unabhängig von Alter, Geschlecht und so weiter.

