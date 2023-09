Frau im Bus nach Partenstein belästigt: Helfer am Arm verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten drei bisher unbekannte männliche Täter, auf der Busfahrt von Lohr nach Partenstein, eine ebenfalls bisher unbekannte junge Frau im Bus mit Worten bedrängt und belästigt. Da die junge Frau die drei Täter mehrfach lautstark abwies, wurde ein 45-jähriger Mann noch im Bus auf das Streitgespräch aufmerksam. Nachdem die junge Frau in Partenstein an der Bushaltestelle »Am Roßbach« ausstieg und die drei Täter ihr folgten, stieg auch der Mann aus dem Bus aus und lief den drei Tätern und der jungen Frau hinterher, so die Polizei. Da die drei Täter weiter der Frau folgten und sie verbal belästigten, forderte der Helfer das Trio auf, die Frau in Ruhe zu lassen.

Darauf wandten sich die drei Täter dem Mann zu und es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und dem Trio. Dabei zog sich der 45-jährige Mann zwei Schnittverletzungen am Unterarm zu, die vermutlich durch einen Messer oder messerähnlichen Gegenstand verursacht wurden, berichtet die Polizei. Die Tatwaffe ist bisher nicht bekannt. Die Verletzungen wurden im Klinikum Lohr versorgt.

Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die junge Frau hat sich noch vor der tätlichen Auseinandersetzung entfernt und ist ebenfalls bisher nicht bekannt. Sie wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei zu melden.

Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden: alle drei etwa 20 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, circa 1,70 Meter groß.

Hinweise an die Polizei:?Tel. 09352/87410 oder per Email ?pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Unfall beim Rückwärtsfahren in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 19:10 Uhr wollte ein 26-jähriger Paketzusteller mit seinem Transporter der Marke Citroen in der Bayernstraße in Arnstein rückwärts auf einen Parkstreifen einfahren. Hierbei übersah dieser jedoch eine 32-jährige Opel-Fahrerin, welche die Bayernstraße befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Überschlag im Auto bei Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 19:15 Uhr befuhr eine 37-jährige Toyota-Fahrerin die Staatsstraße von Gramschatz in Richtung Arnstein und hatte hier aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Im Folgenden streifte diese die Leitplanke, kam ins Schleudern und von der Straße ab, woraufhin sich der Pkw überschlagen hatte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die 37-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und kam in ein Würzburger Krankenhaus. Am Toyota entstand ein Totalschaden und dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Versuchter Opferstockaufbruch in Gemünden geklärt

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: Einen versuchten Opferstockaufbruch, der sich bereits im Januar 2023 zugetragen hatte, konnte die Polizei jetzt durch umfangreiche Ermittlungen klären. Seinerzeit versuchte in Stadtteil Wernfeld ein zunächst unbekannter Täter in einer Kirche ein Behältnis mittels eines Werkzeugs aufzubrechen. Aufgrund gesicherter Tatortspuren kam nun der Ermittlungserfolg und ein Tatverdächtiger wurde festgestellt. Wie die Recherchen weiterhin ergaben, ist der Gesuchte derzeit in einer forensischen Einrichtung gerichtlich untergebracht.

Autokäuferin zeigt Betrug an

Gemünden, Lkrs. Main-Spessart: Ein Autokauf, den eine Frau im August in Hessen tätigte, führt nun zu einem Strafverfahren. Wie sich erst jetzt im Rahmen einer näheren Inaugenscheinnahme des Wagens herausstellte, wurde offensichtlich versucht, die Frau über die tatsächlich zurückgelegte Laufleistung des Kraftfahrzeugs zu täuschen. Nachdem die Anzeigenerstatterin ihre Annahme plausibel darlegen konnte, wird die Polizeistation Gemünden das Verfahren an die für den Vertragsort zuständige Dienststelle abgeben. Der Verkäufer wird wegen eines Betrugsdelikts angezeigt.

