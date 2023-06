BMW-Fahrerin prallt auf A3 bei Goldbach auf Laster

Gegen 11 Uhr ist eine auf der A3 in Richtung Würzburg fahrende BMW-Fahrerin im Höhe der Anschlussstelle Goldbach in das Heck eines Sattelzugs geprallt. Dabei wurde der BMW so massiv beschädigt, dass er vermutlich nur noch Schrottwert hat. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wehren aus Goldbach und Aschaffenburg

Die Feuerwehren aus Goldbach, Aschaffenburg sowie die Autobahnmeisterei waren im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Der Laster konnte seine Fahrt noch eigenständig fortführen. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Unklar war am Donnerstagmittag noch, ob der Laster durch einen Fahrstreifenwechsel den Unfall verursacht hat. Die Polizei hat diesbezüglich weitere Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Unfalls kam es am Donnerstag auf mehreren Kilometern zu Staus und Verkehrsbehinderungen.

rah