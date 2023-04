Frau erwischt Mann im Ziegenstall in Mainaschaff - Kleider hingen über Geländer

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Hausbewohnerin einen Unbekannten in einem zum Grundstück gehörenden Tiergehege überrascht und offensichtlich in die Flucht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und sucht mögliche Zeugen.

Die 76-Jährige Frau ist um 0 Uhr in den Stall in der Unteren Maingasse gegangen und dort auf einen Mann getroffen, der sich offensichtlich unberechtigt dort aufhielt. Die Frau kannte den Mann nicht und flüchtete sich zurück in die angrenzende Wohnung. Dort verständigte sie umgehend die Polizei, die schnell vor Ort war. Der Unbekannte war zwischenzeitlich unerkannt entkommen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann ist ohne Ergebnis verlaufen.

Der Unbekannte hatte sich mutmaßlich über den Garten Zugang zu dem Gehege verschafft. Offensichtlich war der Mann zumindest teilweise unbekleidet. Die Zeugin hatte in dem kurzen Moment des Aufeinandertreffens gesehen, dass Kleidung über einem Geländer in dem Stall hing. Diese hatte der Eindringling offensichtlich bei seiner Flucht wieder mitgenommen. Zu einem Wortwechsel oder gar einem Übergriff auf die Frau ist es nicht gekommen. Die Tiere waren augenscheinlich unverletzt.

Von dem Flüchtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 35 Jahre alt

Glatze

Helle Haut

Gräuliche Kleidung

Trug eine dunkelblaue Schweißerbrille im Gesicht

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.