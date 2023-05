Frau bei Unfall in Stockstadt verletzt

Verkehrsunfall in Stockstadt.

Gegen 15 Uhr fuhr die 75-Jährige mit ihrem Mercedes von der Robert-Koch-Straße kommend nach rechts auf die Obernburger Straße. Hierbei übersah sie vermutlich einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Volkswagen. Die VW-Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig und wich dem Mercedes aus. Sie konnte eine Kollision verhindern.

Die Seniorin erschrak sich vermutlich und riss das Lenkrad nach rechts. Das Auto prallte in einen Mercedes, der am Straßenrand geparkt war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Sie kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte auslaufende Betriebsstoffe. Der Mercedes der Unfallverursacherin wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler