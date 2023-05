Frau bei Unfall bei Hösbach verletzt

Gegen 8 Uhr war die 53-Jährige auf der Bundesstraße von Hösbach kommend in Richtung Sailauf unterwegs, als ein vor ihr fahrender Lastwagen kurz nach der sogenannten Stachus-Kreuzung abbremsen musste. Die Fiat-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und prallte in das Heck des Lastwagens. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Hösbach sicherte die Unfallstelle, beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe und regelte den Verkehr.

Während der Lkw weiterfahren konnte, entstand am Fiat wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler