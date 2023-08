Frau bei Auffahrunfall in Gemünden leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde die 19-jährige Frau leicht verletzt. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 5.000,- Euro.

Ladendiebe flüchten aus Gemündener Drogeriemarkt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 18:40 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter aus einem Drogeriemarkt in der Weißensteinstraße mehrere Packungen Parfüm aus dem Regal und steckten sie in eine mitgebrachte Kühltasche. Anschließend verließen sie den Markt. Als sie von einer Verkäuferin vor dem Laden angesprochen wurden, legten sie die Parfümpackungen im Wert von knapp 600,- Euro auf den Boden und flüchteten ohne Beute. Eine Absuche nach den beiden etwa 25 Jahre alten Männern verlief ergebnislos.

Unfall beim Ausparken in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 12:35 Uhr wollte eine 27-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße rückwärts ausparken. Beim Rangieren streifte sie einen gegenüber geparkten Pkw Renault. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert

Meldungen der Polizei Gemünden

Wildunfall bei Sendelbach - Reh tot

Sendelbach, Landkreis Main-Spessart. Am Mittwochvormittag kam es zwischen Steinfeld und dem Lohrer Stadtteil Sendelbach zu einem Wildunfall. Ein Audifahrer touchierte auf dem Weg nach Steinfeld ein plötzlich auftauchendes Reh. Das Wild verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Meldung der Polizei Lohr

Fahrt unter Drogen durch Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch um 21:25 Uhr wurde in der Arnsteiner Straße in Karlstadt ein 21-jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den eingesetzten Beamte auf, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest auf THC verlief positiv, so dass im Weiteren eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auch die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 21-Jährige muss nun mit einem Bußgeld sowie Fahrverbot rechnen.

Meldung der Polizei Karlstadt

Fahren ohne Zulassung und Führerschein in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ein Fahrzeug mittgeteilt, welches ohne amtliches Kennzeichen im Bereich der Baumhofstraße unterwegs war.

Eine Streife konnte den 46-jährigen Fahrer und dessen Fahrzeug kurze Zeit später feststellen. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass für das Fahrzeug keine Zulassung besteht und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde dem 46-Jährigen unterbunden, sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie das Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld