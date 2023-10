Frammersbach: Mann stiehlt Bauholz

Bei der Polizei in Lohr erschien ein Anwohner aus dem Hinterdorf. Er zeigte an, dass ihm gehörendes Bauholz aus einer Scheune entwendet wurde. Bei dem Bauholz handelte es sich um vier Holzbohlen mit einer Länge von je 6m. Somit ein Diebesgut, das nicht unbemerkt verschwindet. Die eingesetzte Streife konnte die Tat deshalb sehr schnell durch bohrende Nachfragen vor Ort aufklären. Bei dem Täter handelte es sich ebenfalls um einen Anwohner aus dem Hinterdorf. Anlässlich von Unstimmigkeiten am Lagerort der Bohlen hatte er sich entschlossen, die Bohlen an sich zu nehmen, auseinanderzuschneiden und in seine Halle zu setzen. Somit sind es jetzt acht Holzbohlen mit je 3m Länge. Ob der Eigentümer des Holzes damit einverstanden ist, wenn er das zersägte Holz zurückbekommt, ist noch nicht bekannt. Schadenersatz steht ihm jedenfalls zu. Auch wird der Täter wegen Diebstahl bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Stromkasten angefahren

Lohr, Landkreis Main-Spessart. Am Mittwoch, 18.10.2023, um 17.30 Uhr, ging bei der Polizei in Lohr der Telefonanruf eines Anwohners aus dem Häuseläckerweg im Ortsteil Sackenbach ein. Der Anrufer hatte beobachtet, wie eine Baumaschine einen Stromkasten anfuhr, wobei dieser erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer der Baumaschine kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Eine Streife der Polizeiinspektion Lohr konnte zeitnah vor Ort die Baumaschine antreffen und den Fahrer ermitteln. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Der Schaden am Stromkasten wird auf ca. 1500 € geschätzt. Am Radlader entstand kein Schaden, zu einem Stromausfall kam es nicht.

Auf die Leitplanke gefahren

Neuendorf, Landkreis Main-Spessart. Am Mittwoch, 18.10.2023, um 14.30 Uhr, hatte ein 54-jähriger Autofahrer auf der B26 auf Höhe der Einfahrt nach Nantenbach/Neuendorf Glück im Unglück. Er erlitt einen Schwächeanfall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein und die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug kam nach der Einmündung nach rechts auf den Seitenstreifen, fuhr einen Leitpfosten und ein kleines Streckenschild um, hiernach fuhr das linke Vorderrad auf die aufsteigende Leitpanke. Nach wenigen Metern auf der Leitplanke gerutscht, kam das Fahrzeug zum Stillstand. Es stand ohne jeglichen Bodenkontakt auf der Leitplanke. Der Fahrer blieb gänzlich unverletzt. Er wurde jedoch zur Sicherheit vom Rettungsdienst in das Klinikum eingeliefert. An der Leitplanke entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der Schaden am Mercedes wird auf ebenfalls 3000 Euro geschätzt. Er musste durch einen Abschleppwagen mit Kran von der Leitplanke gehoben werden.

Meldungen der Polizei Lohr

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

HAFENLOHR, LKR. MAIN-SPESSART. Offenbar übersehen hat am Mittwochmittag eine 51-jährige Seat-Fahrerin einen Linienbus im Bereich der Windheimerstraße/Hauptstraße. Es kam zum Unfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 12:00 Uhr wollte eine 51-Jährige mit ihrem Pkw die Hauptstraße im Bereich der Windheimstraße kreuzen. Hierbei übersah sie wohl den Linienbus der in die Einmündung zur Bushaltestelle einfahren wollte und es kam zum Zusammenstoß. Der Blechschaden beläuft sich insgesamt auf knapp 5.500 Euro.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld