Frammersbach: Schlägerei in Supermarkt

Hierbei soll ein 20jähriger Mann einem 57jährigen Mann, im Kassenbereich angegriffen und im Gesicht erheblich verletzt haben. Das Motiv ist zur Zeit noch unklar und ist noch Bestand der Ermittlungen. Beide mussten dann vom Rettungsdienst behandelt werden, wobei der Jüngere offensichtlich nur leichte Verletzungen erlitt.

Trinkgeldkasse entwendet

Lohr. Offensichtlich bereits am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr, wurde die Trinkgeldkasse einer Massagepraxis in der Turmstraße entwendet. Die Eigentümerin konnte sich daran erinnern, dass zur Tatzeit zwei unbekannte männliche Personen die Praxis betraten, sich umschauten und nach einer Massage fragten. Nachdem sie beide abgewiesen hatte, ging die Eigentümerin wieder in ein anderes Zimmer. Später stellte sie dann fest, dass die Trinkgeldkasse vom Tresen mit ca. 320,00 Euro Bargeld verschwunden war. Es soll sich bei den Tätern um zwei männliche Personen mit dunklem Teint gehandelt haben. Mehr nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Pressebericht Polizei Lohr

Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karbach. Am Mittwochabend wurde der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ein umgefahrenes, in die Fahrbahn ragendes, Verkehrszeichen mitgeteilt. Ersten Stand der Ermittlungen zufolge befuhr, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Wagen den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Marktheidenfeld. Er kam hierbei mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel, sowie ein Verkehrsschild. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Die Beamten konnten an der Unfallstelle Fahrzeugteile feststellen, demnach handelt es sich beim dem Verursacher Fahrzeug vermutlich um einen blauen Audi. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Pressebericht Polizei Marktheidenfeld