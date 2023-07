Flugzeugabsturz in Großostheim - Ermittler arbeiten noch

Die beiden Männer hatten sich am Dienstagabend beim Durchstarten nach einem Landeanflug auf den Flugplatz mit ihrer Cessna überschlagen. Das Flugzeug landete kopfüber auf einer Hecke an der Babenhäuser Straße. Ein Teil der Maschine blockierte die Fahrbahn. Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Gegen 19.50 Uhr löste der Absturz einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus.

Pilotenfehler oder Defekt?



Klären müssen nun Flugsachverständige der Kriminalpolizei, ob ein Pilotenfehler vorliegt oder ein technischer Defekt den Unfall ausgelöst hat.

Nach Aufzeichnungen des Flugtrackers flightaware.com war die Maschine um 18.33 Uhr auf dem Flugfeld in Egelsbach (Kreis Offenbach) gestartet, hatte dort einige Platzrunden gedreht und war danach von Westen her in Richtung Flugplatz Ringheim geflogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missglückte der Landeanflug allerdings – und die Piloten wollten durchstarten. Dabei blieb wohl ein Rad des Fahrwerks am Zaun des Flugplatzes hängen. Die Cessna streifte in der Folge ein Verkehrsschild, überschlug sich und landete kopfüber auf einer Hecke an der Babenhäuser Straße.

Kleinflugzeug stürzt in Großostheim ab

Die Verbindungsstraße zwischen Großostheim und Ringheim war während der Unfallaufnahme und der aufwendigen Bergung des Flugzeugs gesperrt. Die Feuerwehr Großostheim war mit sechs Fahrzeugen und 35 Leuten am Unfallort, kümmerte sich um die Umleitung und unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Cessna. Da es nicht gelang, die Maschine am Absturzort auf die Räder zu stellen, wurde die Cessna kopfüber zum Gelände des nahen Flugplatzes gebracht und dort aufgestellt. Wie eine Mitarbeiterin der Flughafenverwaltung des Flugsportclubs Aschaffenburg-Großostheim bestätigt, steht der Havarist seit der Nacht dort in einer Halle.

Der Frankfurter Verein für Luftfahrt erklärte auf Anfrage, dass das Flugzeug in dem Hangar nun von einem Gutachter untersucht werde. Danach werde entscheiden, ob die Maschine repariert werden könne oder verschrottet werden müsse. Letzteres hält der Verein nach derzeitigem Stand für wahrscheinlich. Da es am Flugplatz in Großostheim eine Werft gibt, so die Mitarbeiterin der Ringheimer Flugplatzverwaltung, bestehen dort Möglichkeiten, die Cessna zu zerlegen, wenn dies der Wunsch des Besitzers sei.

70.000 Euro Schaden

Bis darüber entschieden werden kann, müssen allerdings die Untersuchungen zur Unfallursache und die Begutachtung durch die Versicherung erfolgen. Bei einem Flugzeugabsturz sind die Nacharbeiten vergleichbar mit denen nach einem Autounfall.

Den Sachschaden durch den Absturz schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro.

Dirk Ceelen