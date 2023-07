Fiese Betrüger im Kreis Aschaffenburg: 79-Jähriger legt 26.000 Euro in die Biotonne

Es ist eine der vielen perfiden Maschen der Betrüger, auf die der 79-Jähriger hereingefallen war. Am Mittwochabend erhielt der Senior einen Anruf, in dem ihm vermeintliche Polizisten davor warten, dass sein Geld bei der Bank nicht mehr sicher sei. Außerdem würde es sich dabei um Falschgeld handeln. Aus Sorge um sein erspartes Vermögen hob der Senior 26.000 Euro ab von seinem Konto und übergab es den Betrügern. Selbst der von den Tätern vorgegebene Übergabeort, die Biomülltonne vor dem Haus, ließ den Mann nicht stutzig werden. So legte er am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr ein Kuvert mit dem Geld in die Tonne am Müllplatz des Mehrfamilienhauses und konnte noch beobachten, wie zwei Männer den Briefumschlag abholten.

Tipps der Polizei: "Leg auf"

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg' auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“ „Chill mal Oma“

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

red/Polizei Unterfranken