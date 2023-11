Feuerwehren bekämpfen Lithiumbrand in Alzenau

Eine Produktionshalle war stark verraucht. Ein Arbeiter berichtete, dass in einer Produktionsmaschine Lithium brenne und ein Arbeiter leicht verletzt sei. Die Wehrleute drangen unter Atemschutz in die Halle ein, ein Erkundungstrupp und zwei Trupps zur Bergung des brennenden Materials.

Das Lithium wurde in einem Spezialbehälter aus der Halle gebracht. Dabei handelt es sich um einen verschlossenen Zinkbehälter, in welchem das Lithium sicher ausglühen kann, erklärte Kreisbrandmeister Markus Fischer. Lithium ist mit Wasser nicht zu löschen. Anschließend belüfteten die Wehrleute die Produktionshalle. Dabei wurde auch der Großraumlüfter der Kahler Wehr eingesetzt, so die KBI. Nach dem Entlüften wurde die Halle wieder an den Betreiber übergeben.

Der Arbeiter wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Feuerwehr. Im Einsatz waren insgesamt 61 Wehrleute aus Alzenau, Kälberau, Wasserlos und Kahl, sowie zwei Rettungswagen.

dc/Pressemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg

Einbruch in Zweifamilienhaus in Sailauf

SAILAUF-EICHENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Dienstags sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingestiegen und haben Schmuck entwendet. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch am Dienstag zwischen 09:40 Uhr und 18:45 Uhr ereignet. Die Täter sind gewaltsam über die rückseitige Terrassentür in das Haus in der Hauptstraße eingestiegen und haben die beiden dort befindlichen Wohnungen durchsucht. Im Anschluss konnten sie mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro unerkannt flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Im Internet

Nach Einbruch - Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Dieses Mountainbike wurde whrscheinlich gestohlen. Der Besitzer kann sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kripo Aschaffenburg melden.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zusammenhang mit der Festnahme eines 27-Jährigen in der Nacht zum Sonntag wurde vor Ort ein Mountainbike sichergestellt. Die Aschaffenburger Kriminalpolizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Wie bereits berichtet, konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 27-Jähriger mutmaßlicher Einbrecher nach der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen noch am Tatort in der Buschstraße festgenommen werden. Der Mann war mit einem Mountainbike der Marke "Ideal" unterwegs, welches er nach derzeitigem Stand zuvor entwendet hat.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft mit der Veröffentlichung eines Bildes des Fahrrads nun den Eigentümer ermitteln zu können. Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Erheblicher Alkoholeinfluss - Frau verursacht Unfall in Stockstadt

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Offensichtlich unter deutlichem Alkoholeinfluss hat eine Frau am Dienstagnachmittag einen Unfall verursacht. Zum Glück ist es bei Blechschäden geblieben. Die Autofahrerin ist gegen 17:20 Uhr mit ihrem Nissan auf der Frankenstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße unterwegs gewesen, als sie in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Audi seitlich zusammengestoßen ist. Die Unfallfahrerin und auch die Fahrerin des Audis sind glücklicherweise unverletzt geblieben.

Die zur Unfallaufnahme hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei musste feststellen, dass die Dame offensichtlich deutlich alkoholisiert war. Ein Vortest hatte bei ihr einen Wert von rund drei Promille ergeben. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Samstag, 01:00 Uhr, und Montag, 16:00 Uhr, wurde ein roter Seat Leon bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war auf einem Stellplatz in der Kochstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG - NILKHEIM. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:35 Uhr ein weißer geparkter Mercedes von einem Unbekannten auf dem Großparkplatz der Firma Linde angefahren und beschädigt.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Im Haselmühlweg wurde zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, ein Verkehrspoller am dortigen Bachlauf angefahren und dabei an einen angrenzenden Zaun gedrückt, der ebenfalls beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Samstag wurde in der der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 09:00 Uhr ein weißer VW Golf Kombi auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarkts in der Daimlerstraße angefahren und beschädigt. Der Autobesitzer bemerkte den Schaden am Fahrzeugheck nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

