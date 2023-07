Einen ungünstigen Brutplatz hat sich die Mutter in Aschaffenburg ausgesucht. Sie hatte ihr Nest auf einen Turm des Schloss Johannisburg eingerichtet und dabei den besten Blick über die Stadt.

Ungünstig war dieser Standort aber für ihren Nachwuchs. Die acht Küken rutschten über ein Dach in ein Fallrohr und kamen nicht mehr mit eigener Kraft aus dem Regenrohr heraus.

Am Samstagmorgen bemerkte eine Schlossmitarbeiterin die in Not geratenen Küken und rief die Feuerwehr. Unklar war zunächst, wo genau sich die Küken befinden. Die Aschaffenburger Feuerwehr rückte mit einen Kleinalarmfahrzeug, welches auch für die Tierrettung ausgestattet ist, in den Schlosshof an. Schnell bemerkten die Einsatzkräfte, dass vom Boden aus Hilfe schlecht möglich war, und forderten eine Drehleiter nach. Nachdem diese ebenfalls im Schlosshof positioniert sich war, stellte Einsatzleiter Hubert Sauer schnell fest, dass der Nachwuchs in etwa 22 Meter Höhe festsaß.

Glücklicherweise waren die Küken nicht allzu tief in das Fallrohr gerutscht, sodass die Feuerwehrmänner sie mit der Hand einsammeln und in einen Karton setzen konnten. Die Mutter saß dabei auf einem Schlossturm und beobachtete die Rettungsaktion. Sie ließ den Karton mit ihrem Nachwuchs dabei nicht aus den Augen.

Auf dem Boden angekommen, setze die Feuerwehr die Küken im Schlosspark aus. Schnell kam die Mutter herbeigeflogen, kümmerte sich um die Küken und watschelte mit ihnen davon. Die gesamte Familie überstand die Aufregung ohne Verletzungen.

Gänserettung in 22 Metern Höhe

rah