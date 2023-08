Feuerwehr rettet Frau am Klingenberger Klettersteig

Gegen 14.30 Uhr war die Klettererin in dem Klettersteig im Steinbruch an den Weinbergen abgerutscht und hing so im Seil, dass sie sich selbst nicht mehr befreien konnte. Ihr jugendlicher Sohn reagierte geistesgegenwärtig und rief die Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr konnte die Frau auf den sicheren Boden abgelassen werden.

Anschließend wurde sie nach einer Erstversorgung mit einem geländegängigen Fahrzeug der Bergwacht ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen hat die Frau den Unfall ohne größere Verletzungen überstanden.

Ralf Hettler