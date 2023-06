Feuerwehr rettet Entenküken

Von dort kamen sie nicht mehr selbstständig herunter. Die Küken wurden von den Einsatzkräften behutsam vom Dach geholt und in eine Transportkiste gesetzt. Nur die Entenmutter ließ sich leider auch nach zahlreichen Versuchen nicht einfangen. Nach telefonischer Absprache mit dem Fachpersonal des Tierschutzvereins trugen die Feuerwehrkräfte die Küken zu Fuß in einer Kiste außerorts auf eine große Wiese an einen Bachlauf im Großostheimer Olympiahein. Während des rund 10-minütigen Fußmarschs achteten die Tierretter darauf, stets in Hörweite der Entenmutter zu bleiben, welche ihre Küken unter lautstarkem Geschnatter zu Fuß und fliegend begleitete. Auf der Wiese angekommen, wurde die Entenfamilie dann erfolgreich wieder zusammengeführt.

Originalmeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg