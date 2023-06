Feuer in den Schöntalhöfen in Aschaffenburg

Zu einem Brand in den Schöntalhöfen im Aschaffenburger Roßmarkt ist die Feuerwehr am späten Dienstagvormittag angerückt. Kurz nach 11 Uhr waren Arbeiter damit beschäftigt, in einer Zufahrt zu den Schöntalhöfen Unkraut abzuflammen. Das Feuer griff auf eine Hausfassade über, welche mit Styropor gedämmt und mit Sandsteinplatten verkleidet war. Schnell konnte die angerückte Feuerwehr verhindern, dass sich der Brand ausweitete.

Keine Verletzten

Die Sandsteinfassade musste jedoch zum Teil aufgeschnitten und demontiert werden, um auszuschließen, dass sich dahinter weitere Glutnester befinden. Bezüglich der Höhe des Schadens lagen am Dienstagnachmittag zunächst noch keine Angaben vor. Er dürfte sich wohl auf mehrere Tausend Euro summieren. Vorsorglich stand ein Rettungswagen bereit, wurde aber nicht benötigt. Verletzt wurde niemand.

rah