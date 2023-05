Feuer am Heim des Spessartvereins Partenstein gelegt

Am 11.05.2023 wurde der Polizeiinspektion Lohr a.Main gegen 08:00 Uhr mitgeteilt, dass an der Hauswand des Vereinsheims des Spessartvereins zwei Fußmatten gelegt wurden, welche offensichtlich zuvor angezündet wurden. Hierbei übertrug sich das Feuer auf ein Regenfalltor, welches ankokelte und beschädigt wurde. Als Tatzeitraum kommen die letzten 24-Stunden in Betracht. In unmittelbarer Nähe konnte ein herrenloses Feuerzeug sichergestellt werden. Hinweise zum Täter sind bisher nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 100,- Euro.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Frammersbach, Am 11.05.2023 teilte eine Angestellte eines Lebensmittelmarktes in der Lohrtalstraße gegen 15:15 Uhr mit, dass sie eine Frau angehalten haben, welche ohne zu bezahlen den Laden verließ. Nach Ansprache durch das Personal stellte die Verdächtige ihren mitgeführten Rucksack ab und flüchtete. In diesem befanden sich insbesondere Alkoholika im Gesamtwert von 40,- Euro. Laut der Angestellten sowie den Aufzeichnungen der Videoüberwachung trug die Ladendiebin eine schwarze Jacke, eine dunkle Leggins, eine schwarze Mütze, eine schwarze Sonnenbrille sowie Badesandalen ohne Socken.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Handtasche an Einkaufswagen gehangen und gestohlen

Lohr. Am 11.05.2023 ereignete sich ein Handtaschendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Rexrothstraße. Die 77-jährige Geschädigte befand sich mit ihrem Mann gegen 15:45 Uhr beim Einkaufen und hing ihre schwarze Damentasche samt Geldbeutel an ihren Einkaufswagen. Als die Geschädigte sich an einem Backwarenregal bediente und mit ihrem Rücken zum Einkaufswagen stand, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Tasche. Neben diversen Bankkarten und Ausweisdokumenten befand sich noch etwa 350,- Euro Bargeld im Geldbeutel. Konkrete Hinweise zum Täter sind nicht bekannt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Tablet aus Kleintransporter gestohlen

Lohr-Rodenbach. Am 11.05.2023 meldete sich ein 21-jähriger Geschädigter bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main und teilte mit, dass ihm im Zeitraum zwischen 09:30 und 10:00 Uhr sein Firmentablet der Marke Samsung gestohlen wurde. Das Fahrzeug stand in der Talstraße in Rodenbach und das Tablet lag sichtbar auf dem Armaturenbrett. Ob das Fahrzeug zum genannten Zeitraum verschlossen war, konnte der Geschädigte nicht sagen. Aufbruchspuren wurden nicht festgestellt. Hinweise zum Täter sind daher nicht vorhanden. Der Zeitwert des mobilen Endgeräts beläuft sich auf 150,- Euro.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Einkauf bezahlt, jedoch mehr eingepackt

Lohr. Am 11.05.2023 bezahlte eine 74-jährige Kundin gegen 11:30 Uhr zunächst ihren Einkauf in einem Geschäft für Haushaltswaren in der Hauptstraße. Nachdem sie ihren Einkauf verstaute, packte sie zusätzlich einen nicht bezahlten Tischwecker ein. Dies konnte durch das Verkaufspersonal beobachtet werden. Als die Dame das Geschäft verlassen wollte, wurde sie aufgehalten. Der Beutewert liegt bei 7,99 Euro. Gegenüber der 74-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen und sie erwartet eine Anzeige wegen Diebstahl.

Fahrrad entwendet

Karlstadt. Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr ein an eine am Fahrradabstellplatz am Gymnasium in der Bodelschwinghstr. in Karlstadt verschlossen abgestelltes gelbes Mountainbike der Marke Rockrider B-Twin gestohlen. Das Fahrrad konnte zwischenzeitlich in Gemünden wieder aufgefunden werden.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl und unter welchen Umständen das Rad nach Gemünden kam unter Tel.: 09353/97410.

Zusammenstoß an Einmündung

Karlstadt. Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwoch gegen 15:45 Uhr in der Würzburger Str. an der Einmündung in die Bodelschwinghstr. Dort hatte eine 46-jährige Frau beim Einbiegen in die Würzburger Str. den dort in die Bodelschwinghstr. abbiegenden Pkw eines 20-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Mülleimer beschädigt

Esselbach. In der Hauptstraße, auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich, in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen, beim rückwärts Ausparken einen einbetonierten Mülleimer beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der 09391/9841-0.

Bei regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Michelrieth. Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der MSP 32 von Michelrieth kommend in Richtung Röttbach. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 40-jähriger Fahrer bei regennasser Fahrbahn im Bereich der langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW Touran und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten, ein Warnschild sowie zwei Ortshinweisschilder. Nach einer 180-Grad Drehung kam der PKW im angrenzenden Graben zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Unfall beim Überholen - 38.000 Euro Schaden

Marktheidenfeld. Am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr war ein 34-Jähriger mit einem Bauhoffahrzeug auf der MSP 45 von Karbach in Fahrtrichtung Marktheidenfeld unterwegs. Etwa mittig auf der Strecke wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte hierbei die Geschwindigkeit. Zeitgleich setzte der 72-jährige Fahrer eines BMW zum Überholen an und fuhr dem im Abbiegevorgang befindlichen Bauhoffahrzeug hinter der Fahrertüre ins Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den linken Straßengraben geschleudert und kamen dort zum Stehen. Der Fahrer des Bauhoffahrzeuges wurde hierbei leicht verletzt. Neben der Polizei Marktheidenfeld war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Marktheidenfeld vor Ort, welche die Fahrbahn reinigte. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf 38.000 Euro geschätzt.

Wiederholungstäter - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld. Ein 36-jähriger Fahrer eines BMW wurde am Donnerstagabend, gegen 21:00 Uhr in der Lengfurterstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Kurze Zeit vorher war der Mann diesbezüglich bei der Polizei Marktheidenfeld vorstellig. Hier wurde er bereits aufgrund einer vergangenen Fahrt unter Drogeneinfluss, sowie fehlender Fahrerlaubnis eindringlich belehrt.

Da die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann feststellten, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser lieferte erneut ein positives Ergebnis. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, sowie die Schlüssel des Fahrzeuges sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.