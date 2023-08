Es soll sich um einen grauen/silbernen VW Touran mit dem Teilkennzeichen MSP-SM oder MSP-AM gehandelt haben.

Der Fahrer oder die Insassen des angegangenen Fahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr am Main, telefonisch unter der 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.