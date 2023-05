Festnahme nach Fahrraddiebstahl in Hanau

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Täter bei seiner Tat und verständigte die Bundespolizei. Anhand der Personenbeschreibung wurde der 46-jährige Mann durch umgehend eingesetzte Beamte wiedererkannt und festgenommen. Hierbei führte er noch immer das Fahrrad mit sich, wofür er keinen plausiblen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Der wohnsitzlose Mann wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt wegen mehreren gleichgelagerten Fällen seither in Untersuchungshaft. Im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahl wurde das gestohlene Fahrrad beschlagnahmt.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main sucht in diesem Zusammenhang den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades oder Personen, die Angaben hierzu machen können und ist unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder unter bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de zu erreichen.

Gasgrill auf Balkon in Flammen

GROSSKROTZENBURG. Ein brennender Gasgrill hat am Montag die Feuerwehr Großkrotzenburg beschäftigt. Wie es in einer Mitteilung heißt, ging am Nachmittag ein entsprechender Alarm ein. Demnach war das Gerät auf einem Balkon in Brand geraten und erste Löschversuche der Anwohner gescheitert. Ein Trupp der Feuerwehr Großkrotzenburg unter Atemschutz erstickte schließlich die Flammen. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet, es gab keine Verletzten.