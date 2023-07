Feldbrand bei Büchold

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Bremsanlage des Mähdreschers zu einem Funkenflug, der in Anbetracht der derzeitigen Trockenheit und Hitze genügte, das Getreide in Brand zu setzen. Das Feuer breitete sich schnell aus und führte dazu, dass ca. 3 Hektar Wintergerste komplett abbrannten. Dank des schnellen Einsatzes der umliegenden Feuerwehren, die mit 53 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf die benachbarten Felder verhindert werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Fahrt unter Drogeneinfluss in Lohr

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart. Einer Streifenbesatzung der Lohrer Polizei fiel am Samstagmittag ein Pkw auf, dessen Fahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden sollte. Während dieser Kontrolle wurden beim 21-jährigen Fahrer drogentypische Erscheinungen festgestellt und der Konsum von Cannabis eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auf ihn kommt ein Bußgeldverfahren zu.

Meldung er Polizeiinspektion Lohr