Fehler beim Überholen - Opel in Leitplanke

Als der Pickup-Fahrer zum Überholvorgang ansetzte, übersah dieser einen von hinten nahenden und bereits im Überholvorgang befindlichen Opel-Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Opel-Fahrer nach links aus und touchierte dabei die Leitplanke.

Der Pickup-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw Opel entstand hierdurch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Ohne Aufenthalts- und Fahrerlaubnis in Lohr unterwegs

Lohr a.M., Landkreis Main-Spessart Am 29.08.2023 erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr a.M. gegen 08:00 Uhr in der Jahnstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle eines Lkw-Fahrers. Im Rahmen dessen stellte sich heraus, dass der 27-jährige moldawische Fahrzeugführer weder im Besitz eines notwendigen Aufenthaltstitels noch einer Fahrererlaubnis ist. Die Weiterfahrt musste unterbunden werden.

Gegen den 27-Jährigen wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen illegalem Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel ermittelt.

Meldungen der Polizei Lohr

Unter Drogen - ohne Führerschein durch Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 19:50 Uhr sollte ein 24-jähriger BMW-Fahrer in Karlstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit 180 km/h über die Bundesstraße in Richtung Himmelstadt. Auf Höhe der Abzweigung in Richtung Stetten konnte der BMW zur Anhaltung gebracht werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde letztendlich festgestellt, dass der 24-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand sowie über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Dieser musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Unfallflucht in Zellingen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 07:20 Uhr befuhr ein 64-jähriger BMW-Fahrer die Staatsstraße von Duttenbrunn in Fahrtrichtung Zellingen als diesem im Auslauf einer Rechtskurve ein Sattelzug entgegenkam. Dieser wiederum kam zu weit in die Fahrspur des BMW-Fahrers, so dass es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch zersplitterte die Fahrerscheibe des BMW. Der Sattelzug setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Vom verursachenden Sattelzug ist lediglich die Farbe weiß bekannt.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizei Karlstadt