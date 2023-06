Fehlalarm: Android-Handys rufen selbständig die Feuerwehr an

Laut Aschaffenburgs ILS-Chef Alexander Herzing ist dem bayerischen Innenministerium das Problem seit einigen Wochen bekannt. Inzwischen sei auch die Ursache gefunden: Ausgelöst werden die unbeabsichtigten Anrufe durch neue Funktionen des Betriebssystems Android 13. Diese vermeintlich gut gemeinten Funktionen, die dem Nutzer das Absetzen eines Notrufes erleichtern sollen, sorgen derzeit dafür, dass oft Notrufe versehentlich ausgelöst werden. Dennoch müssten die Leitstellen reagieren, da es auch Fälle gibt, in denen Anrufer aufgrund von Notfällen nicht mehr sprechen können.

Fehlanrufe binden Zeit und Personal

In einer über soziale Medien verbreiteten Mitteilung schreibt die Leitstelle am bayerischen Untermain in Aschaffenburg von 150 solcher Fehlanrufe am Tag: »Jeder dieser Anrufe muss von einem Mitarbeiter entgegengenommen werden und bearbeitet werden. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Verzögerung bei der Bearbeitung von richtige Notrufen führen." Bundesweit häufen sich in den Leitstellen seit Wochen die Klagen über das vermehrte Aufkommen der Fehlalarme. In der Praxis, so Alexander Herzing, werde nicht mehr zwingend jeder Fehlanruf rückverfolgt: "Meist wird gleich aufgelegt, weil die Handybesitzer es merken, oder die Verbindung bricht ab. Nur wenn uns was komisch vorkommt oder ein zweiter Anruf erfolgt, reagieren wir auf jeden Fall." Im Schnitt seien es 150 am Tag, manchmal aber auch bis zu 200. Herzing: "Hundert Prozent mehr Fehlanrufe als sonst."

Software-Update wird empfohlen

Der Software-Konzern Google, der das Android-Betriebssystem entwickelt, hat Ende vergangener Woche bereits mit einem Update reagiert. Nicht nur die Leitstelle Untermain bittet daher Android-Nutzer – auffällig viele Anrufe seien von Samsung-Smartphones erfolgt – den Fehler mit dem neuesten Software-Update zu beheben.

Eigene Einstellung bei eCall möglich

Selbständige Anrufe machen übrigens auch neue Autos per eCall: Das inzwischen von der Europäischen Union vorgeschriebene automatische Notrufsystem gibt beispielsweise bei einem Unfall sofort entsprechende Daten weiter: Meist landen diese Daten bei einem der Dienstleister, die solche Systeme für die jeweiligen Automarken entwickelt haben. "Leider", meint Alexander Herzing, der diese Informationen lieber gleich bei sich in der Leitstelle hätte. "Was viele nicht wissen: Man kann eCall auch so einstellen, dass die jeweils zuständige Leitstelle informiert wird. Das beschleunigt und erleichtert uns dann einen Einsatz."

