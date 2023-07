Faustschlag ins Gesicht - Angriff in Würzburg auf heimweg von Disko

Der unbekannte Täter trug einen Kapuzenpullover und eine Brille. Der Würzburger wurde durch den Schlag an der Nase und dem Mund leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein anliegendes Krankenhaus gebracht.

Hinweise zur Körperverletzung nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/4572230 entgegen.

Zigarettenautomat in Dürrbachau aufgebrochen

WÜRZBURG-DÜRRBACHAU. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 17:00 Uhr und Sonntagmorgen, 07:45 Uhr wurden zwei Zigarettenautomaten im Bereich der Alfred-Nobel-Straße aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete die dort befindlichen Zigaretten, sowie das gesamte Bargeld. Außerdem konnten die Polizeibeamten ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana vor dem Automaten finden. Es ist derzeit unklar, ob das aufgefundene Betäubungsmittel im Zusammenhang mit dem Aufbruch steht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Alkoholisierter Fahrradfahrer in der Nürnberger Straße

WÜRZBURG-GROMBÜHL. Am Sonntagabend wurde eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf einen in der Nürnberger Straße fahrradfahrenden Studenten aufmerksam. Auf Ansprache durch die Beamten, reagierte der Radfahrer zunächst nicht, da er Musik hörte. Bei der Anhaltung zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle, wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme in der Dienststelle durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt