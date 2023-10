Familienstreit in Großostheim eskaliert: Mann schwer verletzt

Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg sucht derzeit noch nach einem der Beteiligten und ermittelt zu den Hintergründen.

Gegen 16:00 Uhr ging die Mitteilung bei der Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken über einen lautstarken Familienstreit Im Ortsteil Ringheim mit. Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg waren schnell vor Ort. In dem Hof des Mehrfamilienhauses stießen die Einsatzkräfte auf eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person. Der 45-jährige Schwerverletzte und sein 44-jähriger Verwandter wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Ein ebenfalls männlicher, 46-jähriger Verwandter der beiden Männer war bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Dem aktuellen Sachstand nach steht er im Verdacht für die Verletzungen der beiden anderen Männer verantwortlich zu sein. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein scharfer Gegenstand zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei sucht derzeit noch nach dem Tatverdächtigen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am gleichen Tag die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Die Hintergründe und der Ablauf des Geschehens sind derzeit noch unklar.